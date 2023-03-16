聯華食品旗下「Viva 萬歲牌」 一直以來都積極推廣運動及關心孩童健康，今年更與跳繩協會合作舉辦「2023 Let’s Jump！萬歲堅果盃跳繩賽」 ，祭出近10萬元新台幣總獎金，鼓勵國小孩童一起開心跳躍，健康成長！

孩童成長與運動及均衡攝取營養息息相關，因此這次活動特別以「健康成長123」為宣傳口號，呼籲國小孩童「每天1包杏仁小魚、一周2次跳繩運動、每次持續30分鐘」，除了吃小魚乾補充鈣質外，還需加上固定的運動習慣，就能為健康奠定最穩最紮實的良好基礎。

跳繩運動一直是國小體育課安排的項目之一，除了可以加強心肺功能、強化骨骼外，更有助於孩童增長身高、提升學習能力， 為了宣導跳繩運動及營養補充對學齡孩童的益處，主辦單位也與多所小學接洽，利用朝會及校慶園遊會時段進行推廣，除了請來國手級的專業跳繩教練教導大家正確的跳繩姿勢外， 也會在活動中發送「健康成長小卡」， 讓家長一同參與孩童成長，增進親子關係。

今年為「Viva 萬歲牌」首度舉辦跳繩比賽，預計於5月28日於松山文創園區舉辦。本屆比賽總共規劃四種賽制，分別為個人計時計次賽、團體計時計次賽、個人花式賽以及團體花式賽，即日起開放全國國小學童報名，活動詳情及更多報名資訊，請上聯華食品活動網頁查詢

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