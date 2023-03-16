大陸商務部16日召開例行新聞發佈會，大陸商務部新聞發言人束玨婷表示，2020年以來，為應對疫情影響，以創新方式連續六屆在網上舉辦廣交會，為暢通外貿產業鏈、供應鏈，穩住外貿外資基本盤發揮了積極作用。

據中新網引述束玨婷表示，隨著大陸疫情防控政策的優化調整，中外企業已具備線下參加展會的條件，從今年春季廣交會開始，廣交會將全面恢復線下展。第133屆廣交會將訂於4月15日至5月5日分三期在廣州舉辦。同時常態化營運線上平台，為參展客商提供全天候線上服務。

中國進出口商品交易會（廣交會）創辦於1957年4月25日，每年春秋兩季在廣州舉辦，由大陸商務部和廣東省政府聯合主辦，中國對外貿易中心承辦，一般被視為是大陸歷史最長、層次最高、規模最大、商品種類最全、到會採購商最多且分佈國別地區最廣、成交效果最好的綜合性國際貿易盛會，被譽為「中國第一展」。