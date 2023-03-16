屏東基督教醫院針對腦中風搶救流程建構完善，15日又以免開腦的方式成功搶救突發腦中風的66歲謝姓確診者，急診、放射科、麻醉科、神經內外科等4名醫師歷經8小時接力利用腦導管替謝男將阻塞血塊取出後，原本無法動彈的左手左腳已恢復8成力量可以輕度活動。

屏基指出，66歲謝姓男子昨天上午10點多一個人在家，突然半邊手腳無力倒地不起，直到下午4點才被家人發現，家人趕緊呼叫救護車送醫，救護員懷疑謝男可能是中風，便送往屏東基督教醫院急診室。

救護人員表示，當時患者意識清楚，左側肢體癱軟無力完全不能動、眼睛右斜，而急診醫師見狀即刻啟動「Brain999」，展開爭分奪秒的搶救流程，經過抽血、電腦斷層等檢查，確定是急性缺血性腦中風。

屏基利用腦導管替謝男將阻塞血塊取出後，原本無法動彈的左手左腳已恢復8成力量可以輕度活動。（屏基提供／謝佳潾屏東傳真）

當下神經內科主任陳昶宏隨即召集放射科、麻醉科人員，大家全副武裝爭取在發病8小時內利用腦導管將阻塞謝男腦血管的血塊取出，不必開腦即打通腦血管，減少腦細胞壞死的範圍，降低神經功能受損的嚴重程度。

謝男經成功取出阻塞腦血管的血塊後，原本無法動彈的左手左腳已經恢復8成力量可以輕度活動，同時也拔除鼻胃管由口進食，目前在加護病房隔離持續接受治療。而依據研究結果顯示，腦導管取血栓後3個月有46％的病人能夠恢復生活自理，減輕家屬照顧壓力。

屏基表示，目前屏基急診、放射科、麻醉科、神經內、外科已建構最優化腦中風搶救流程，只為搶救每一分每一秒不斷流逝的腦細胞，由4位取栓醫師輪值取出栓塞血管的血塊，因此呼籲民眾若發現臉部不對稱、微笑困難、雙手無法抬高平舉、講話不清楚等，就要趕快送醫，爭取搶救的黃金時間。