日本29歲知名女優三上悠亞，自2015年從少女偶像團體轉戰AV界後，人氣火速攀升，因此有著「國民AV女優」的美稱。豈料日前她突拋震撼彈，宣布將結束8年AV女優生涯引退，令不少粉絲痛心，不過她目前還積極經營社群平台與粉絲互動，除了此前曬出泳裝辣照外，今(16日)更分享與台灣啦啦隊女神林襄的合照。

三上悠亞今日在IG上曬出一張和台灣「啦啦隊女神」林襄臉貼臉的合照，只見畫面中，兩人都梳著妹妹頭，畫著可愛的淡妝，並向林襄喊話：「我很高興見到你。」而在另一張照片中，林襄的師妹「樂天女孩」張雅涵也一同入鏡，三人在自然光下開心比耶。

此外，林襄也在IG上轉發該則限時動態，並用日語寫下：「我也很高興見到妳！」並透露自己是在工作之餘巧遇三上悠亞，並向粉絲喊話：「不要太羨慕我。」而兩大女神合體的消息也在PTT版上瘋傳，讓不少網友嗨翻，紛紛留言：「三上可愛多了」、「四秒合體，我好興奮啊」。

事實上，三上悠亞日前傳出引退消息後，讓大片粉絲心碎。然而，她近期也在推特上曬出自己身穿白色比基尼的養眼辣照，向粉絲喊話：「到八月為止，我仍是AV女優三上悠亞！！請支持我到最後！」讓粉絲看的嗨翻。