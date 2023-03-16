陸委會主委邱太三14日證實，失聯的二膽島陳姓上兵人在廈門，而陸軍14日送至立法院的專案報告，首度公開陳兵全名為「陳嘉壎」，但現在卻傳出陳嘉壎不想返台，同時有媒體指出，陳兵的友人更爆出，「他手機簡訊跟來電，滿滿都是錢莊來催債的」，而金防部、國防部及國安相關單位，經綜合考量判斷後推測，不排除陳男之所以不想返台是因「不想面對欠債的事實」。

根據《鏡週刊》的報導指出，金門地檢署證實，根據相關單位對陳男家屬及部隊同袍訪查後，都指出陳男的財務狀況出了問題，甚至更有友人爆料指出，「欠銀行的30萬，根本就是小條的」，該名友人也強調，陳男的欠款約在1、200萬元之間，「他應該是被（地下）錢莊追債追到走投無路了」，而陳男更曾秀出手機上的催債簡訊和未接來電，友人也指出，「他看起來就是快爆炸了！」

該名友人也強調透露，陳男擁有乙級廚師證照，在部隊也是伙房兵，其實要出賣軍情的可能性並不高，而陳男也原本預定明年要退伍，平日都躲在部隊，不過一當休假時，就被追債到快崩潰，因此難理解他現在在對岸吃好、睡好，不想回台面對的心情。

而該份報導也指出，對於陳姓友人的爆料，陳父非常氣憤，更強調「這些說法都無憑無據，如果有人願意具名指控，我歡迎這些人站出來跟他們對質，但不會再回應這些指控」。