大陸知名影視製作公司「檸萌影視」近日宣布和韓國合拍古裝奇幻電視劇《溯洄》，受到網友一面倒反彈，對此，「檸萌影視」稍早發布聲明稱以「傳播中華文化」為己任，並希望作品在國際市場有更好的影響力，反倒讓網友聽得更加憤怒。

「檸萌影視」14日在香港國際影視展發布2023、2024年國際片單，提到將以中韓合作的方式，把知名網路作家晉江的作品《和男主同歸於盡》改編成電視劇《溯洄》，劇情講述被負心漢背叛的仙女回到千年以前進行報仇，並守護屬於自己國家的故事，消息曝光後，網友們紛紛表示不滿：「韓國人偷拍中國IP，然後偷走中國文化的前車之鑑不夠多嗎？」、「這是中國自古以來獨有的仙俠文化」、「以後韓國要說仙俠是他們的了，誰不知道韓國的特產是擦邊、偷和整容。」

對此，「檸萌影視」在官方社群發布聲明，首先提到理解觀眾對傳統文化跟內容創作的堅持、關心跟維護，接著提及拍攝《溯洄》的理由：「我們看好它的改編潛力和IP在全球影視化的可能，因此《溯洄》在開發製作中國版的同時，也將主導開發韓國版和其他語言版本」，並強調：「我們會全程主導主控，也將時刻以傳播中華傳統文化為己任，擴大中國文化影響力。」

檸萌影視對中韓合作電視劇《溯洄》發表聲明。(圖/檸萌影視 微博)

雖然文末「檸萌影視」再三強調想讓內容創作者在國際市場有更好的影響力，但網友聽完後並不買單，揚言要發起抵制行動，直嗆：「就是堅持跟棒子(對韓國人的蔑稱)拍，那就滾！」、「刷到舉報方法，家人們動動你的小指頭」、「把我們的神話故事和道教文化送到他們嘴邊？」、「打著傳播中國文化的旗號，冠冕堂皇幹壞事！」