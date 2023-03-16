歐美銀行接連爆出問題、引發投資人擔憂可能掀起骨牌效應，亞洲股市今天收盤應聲挫低。不過，在瑞士信貸表示將向瑞士中央銀行借貸巨款度過難關後，歐洲股市今天開盤強勁反彈。

法新社報導，自從上週末2家美國地方銀行接連倒閉，引發股市普遍重挫、全球經濟衰退疑慮升高後，原已擔驚受怕的投資人便一直處於恐慌模式。

市場情緒原已低落，因擔憂美國聯邦準備理事會（Fed）為了打擊居高不下的通貨膨脹，可能會有更多升息行動。銀行業危機又增添投資人煩惱。

儘管評論家曾表示，美國的矽谷銀行（Silicon Valley Bank）與Signature銀行倒閉事件，危機應該能夠獲得控制，且大多數主要銀行對這兩家同業的曝險部位很小，但瑞士第2大銀行瑞士信貸（Credit Suisse）接續傳出壞消息，再度激起交易商拋股避難。

瑞信主要股東沙烏地國家銀行（Saudi National Bank）昨天表示「絕對不會」增加持股後，瑞信股價暴跌近25%。瑞信近年遭受連串壞消息打擊，14日在發布的全年財報中坦言內部控管有「重大弱點」。

不過，瑞士央行其後出面強調，瑞信的資本與流動性水準足夠，央行也準備好讓瑞信可取得流動性。瑞信於是在今天宣布向瑞士央行借貸500億瑞郎（約新台幣1兆6500億元），以「支持」集團。

瑞信股價今天開盤應聲飆漲32%，帶動歐股大盤勁揚。昨天收盤重挫逾3%的倫敦、法蘭克福與巴黎股市，今天開場分別上漲1.5%、1.7%與1.7%。

然而，連串發展仍令亞洲股市普遍焦慮，2008年全球金融危機的記憶排山倒海湧現。亞洲銀行類股今天應聲挫跌，日本三井住友及三菱日聯金融集團分別跌逾2%，韓國韓亞金融集團及英國匯豐集團（HSBC）皆挫低超過3%。

亞股大盤行情普遍同樣黯淡。東京股市收盤下跌0.8%，香港股市收挫1.7%，上海股市收低1.1%，雪梨、首爾、新加坡、曼谷、台北、馬尼拉和雅加達股市全數收黑。