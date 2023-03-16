高晶萍指出，受到瑞信風波影響，3月16日台股跌166.47點、跌幅達1.08％，同時間港股跌1.5％、日本跌0.94％、新加坡跌0.79％、上海跌0.67％、韓股跌0.11％、道瓊跌0.87％、S&P跌0.7％、費半跌1.09％；但若看今年以來至3月15日，台股漲幅8.84％雖比美國那斯達克漲9.24％來得小、卻優於韓國6.41％、上海5.64％、日本4.35％、深圳3.61％、香港跌1.22％、新加坡跌2.41％，在亞股間居冠。

在動能來看，截至今年3月15日止，台股日均成交量達2,219億元，雖然較去年同期減少近三成（29.41％），但仍優於韓股的衰退30.79％。高晶萍分析，主要是受到主要央行升息、俄烏戰爭等因素，市場避險心態濃厚，投資人轉趨保守，但整體來看動能穩健。

另外，在整戶擔保維持率方面，截至今年3月15日止為175.29％。

證期局指出，截至今年2月底台股本益比為11.41倍，現金殖利率達4.45％，加計股票股利為4.64％，國內上市櫃公司今年2月營收為新台幣6兆元，雖年減9.58％，但仍為歷年同期次高，表現仍相當好，顯示台股基本面仍穩健，金管會將持續注意國際整體金融局勢變化。