中美洲友邦宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）15日表示，已指示外交部與中國大陸建立關係，與我外交關係恐生變，引發外交休克熱議。國民黨立委鄭麗文指出，現在讓人感到狀況緊急的不只宏都拉斯，台灣面臨斷交危機的還有巴拉圭！巴拉圭反對黨候選人艾勒格雷曾公開聲稱，如果當選將會與中國大陸建交。她質疑像這樣的骨牌效應，台灣和邦交國的斷交潮又會持續多久？到底要斷交幾個國家，才會有人下台負責？

鄭麗文今(16日)在臉書發文指出，我們目前的友邦巴拉圭即將在4月舉行總統大選，而反對黨候選人艾勒格雷也公開聲稱：「如果當選，將會與中國大陸建交。」2022年9月，巴拉圭公開要求台灣在當地投資10億美元，以協助抵抗來自中國的龐大壓力。現任巴拉圭總統阿布鐸也在後續回應艾勒格雷的聲明說：「他深信若與台灣斷交的決定將是個「歷史性的錯誤」，希望下一屆政府不要做出這樣的誤判。」

鄭麗文指出，從宏都拉斯到巴拉圭，不難看出蔡英文任內外交出現大問題，畢竟民進黨政府執政7年，斷交8個國家，其中有6國是在外交部長吳釗燮任內！但是！但是！但是！卻從來沒有人為此負責下台，豈不怪哉？除了斷交之外，此外，2022年台灣在尼加拉瓜當地的館產處置不當，造成尼國總統奧蒂嘉下令沒入！還是沒有人為此負責下台，甚至前駐尼國大使吳進木在台尼斷交時，獲授尼國國籍，未返回台灣一樣沒人負責。

鄭麗文質疑，像這樣子的骨牌效應，台灣和邦交國的斷交潮又會持續多久？若宏都拉斯確定和我們切斷外交關係，那麼這就是在蔡政府任內斷交的第9個國家，台灣也會從原先的14個邦交國變為13個！馬政府執政時期還有22國，結果蔡EE一執政就快變成13國，創下歷史新低？果然民進黨執政品質保證？

鄭麗文提到，想當初，馬前總統在任內推行「活路外交」，在執政8年期間只斷交了一個甘比亞邦交國，維持22個友邦，這樣還被民進黨說是「外交休克」，要求總統和外交部長下台。「現在往回看，要這麼狂？我也是笑笑的！」她直言，希望蔡EE不要再一句處境困難，就代表能完全卸責，不用有人下台負責。畢竟大家都想知道，台灣到底要斷交幾個國家，才會有人出來下台負責？