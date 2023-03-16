台美21世紀貿易倡議去年6月啟動，當前針對「關務管理及貿易便捷化」、「良好法制作業」、「服務業國內規章」、「反貪腐」及「中小企業」等5項議題有初步共識。台美雙方有共識在簽署BTA前分別對外說明協定內容。經貿辦16日晚間指出，當前5大議題談判進度良好，內容對於強化政府治理、增進行政透明、尊重民間社團參與法規制定、加強反貪腐有效措施、擴大中小企業經商機會等有積極正面效益。

行政院政務委員、經貿辦總談判代表鄧振中強調，若能成功簽署BTA，對台美而言絕對是突破性的發展，在政策上也能更符合國際先進國家作法，讓政府治理更透明，並回應企業界需求；由於協調沒有關稅減讓問題，因此不會衝擊弱勢企業。至於是否可在上半年簽署完畢，鄧僅稱，我方希望越快越好，但時間點仍視盤談判進度而定。

以下為經貿辦說明5大議題重點與內容

一、關務管理及貿易便捷化，目的在於確保關務程序之效率與透明化，以簡化通關及邊境查驗作業，並透過電子化方式加速通關，節省廠商進出口貿易通關所需時間及費用。

本議題內容符合我國長期在關務管理上以數位化、科技化為目標的施政方向，且未來臺美雙方將成立貿易便捷化委員會，針對雙邊關切事項進行溝通協調，以保障雙方業者權益，將有助提昇中小企業參與國際貿易的機會與能力。

二、在良好法制作業，目的在於規範中央行政機關在訂定法規時，應採用完善、透明化的原則，且應將中小企業的影響評估納入考量。

本議題內容符合我國行政程序法等透明化法規，以保障人民權益，提高行政效能，增進人民對行政之信賴，未來臺美雙方將透過成立相關委員會，進行定期、體制化的交流，確保雙邊國內法規透明、一致及可預測性，減少不必要之法規差異，增進法制作業資訊分享，以促進雙邊國際貿易與投資，有利於我國與國際接軌，有效吸引外資。

三、服務業國內規章，目的在於規範服務業監管機關處理服務業業者提出證照申請時，在核發執業證照的程序上，應以合理、客觀、公正、獨立方式執行。

本議題內容有助於我國服務業者，特別是中小企業，得以有效拓展美國市場，減少過去面臨審查時程冗長、審件進度不明的狀況。

四、反貪腐，目的在於共同打擊、預防影響國際貿易及投資之賄賂和貪腐行為，並促進社會參與，確認臺美雙方在聯合國反貪腐公約下之義務及依據「世界貿易組織政府採購協定」，以透明、公正方式進行政府公共採購之義務。

本議題內容符合我國現有反貪腐相關法律機制，彰顯我國主動與國際接軌的決心。未來透過臺美雙邊合作，更能提升臺灣經商投資吸引力、國家競爭力與法治公正形象，帶動投資及貿易成長。

四、中小企業，本議題的目的在於，增加中小企業的經商機會，與促進雙方中小企業的就業與成長，透過資訊分享與定期對話機制等方式共同合作。

我國企業約99％由中小企業組成，就業人數超過全國八成，惟國際貿易參與程度不高，出口額僅占全體銷售額約26％。未來在台美雙邊合作下，將透過協助中小企業排除貿易障礙、分享資訊、協助婦女及弱勢參與等方式，促進我國中小企業國際貿易參與，融入全球供應鏈

經貿辦指出，關務管理及貿易便捷化的受益對象為貨運業者、快遞業者、航商（空運、海運）、報關行、貨主、出口業者，特別是農產品通關；良好法制作業為受到高度監理行業如通訊、醫藥業者、民間社團、對公益事務有興趣之民間人士、意見領袖；反貪腐部分為外銷業者、在國外從事工程及建設業者、與政府有部門有商業往來之民間企業。

而服務業國內規章受益對象為擬赴美國發展的中小型服務業者，至於中小企業的受惠者就是所有中小企業。經貿辦表示，政府將就5項議題條文與後續議題持續討論，並與各界溝通，爭取國人最大利益。