現代人生活忙碌，有時都會忘記喝水，一名網友去捐血時，被護理師發現血液流速很慢，推斷是平常沒有在喝水，讓他坦言總是會忘記喝水，好奇有什麼方法能夠養成喝水習慣，引起不少人推薦小撇步。

一名網友在PTT女板發文表示，自己近期去捐血，被護理師說都不喝水，所以血液流得很慢，但工作忙碌時真的很容易忘記補充水分，就算裝滿水瓶有時下班也沒喝過，好奇有什麼妙招提醒自己喝水，有助養成喝水習慣。

貼文引起網友熱議，不少人分享撇步，「設提醒每半小時一次，喝水不用多少時間啦」、「用吸管，會不自覺喝比較多」、「上廁所前或離開座位就喝一口水」、「沒喝完不准吃飯，肚子餓就會趕快喝水」、「加一點果乾，變果乾水很好喝」、「喝水app，我用Waterllama還不錯」。

還有網友直言最有效的提醒，就是身體拉警報的時候，「得一次結石就不會忘記」、「生過大病就不敢不喝了」、「等你生病痛苦過就什麽都記得了」、「等你身體出問題你就會乖乖自己喝了，別怕」、「尿道炎就會自動自發喝水了」。