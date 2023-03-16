Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》播出後，由鄭明析創立與領導的「攝理教」引起巨大爭議，各種誇張內幕令人髮指，而信仰攝理教的藝人也都被挖出討論，其中偶像男團DKZ成員庚潤被踢爆父母經營的咖啡廳就是信奉攝理教；儘管庚潤立刻發聲切割，但有粉絲不忍爆料，自己遭庚潤母親帶到教會，更洗腦她超離譜觀念。

綜合韓媒報導，有一名自稱DKZ庚潤的粉絲站出來踢爆，去（2022）年自己患有憂鬱症，經常光顧庚潤父母經營的咖啡廳，長時間相處後與庚潤母親越來越好，對方知道她生病，竟主動拐她去攝理教會，還對自己說過很多攝理教義，包含「我們是上帝的新娘，上帝很愛我們」。

儘管粉絲很疑惑這些話，但她與待人親切的教徒相處後，有留下好的印象，因此在《以神知名》播出後，讓她受到衝擊；日前又看到庚潤與庚潤母親、經紀公司聲明，發現與事實不符，才會無法接受決定把所有事情說出來，「曾經信任、依賴的人竟然是攝理教徒，還洗腦我攝理教義，讓我很痛苦」。

事後庚潤母親否認粉絲指控，還說她是獨自跑去他們的教會，絕對沒有勸她去攝理教會；但粉絲立刻駁斥，「庚潤媽確實邀我去上他們的教會，還會先約好，跟著他們家的白色休旅車，碰面後再一起進入教會。