藝人薔薔（林嘉凌）擁有美艷臉蛋和火辣身材，2007年參加《我猜我猜我猜猜猜》正式出道，之後成為《我愛黑澀會》的常駐班底之一，近年她斜槓當起Youtuber，因犀利發言與自然不做作的個性成為各大綜藝節目的熱門嘉賓，日前她上傳到歐洲旅遊的影片，當地人奇特的癖好引起網友討論。

薔薔前陣子帶著攝影Song和媽媽一起遊歐洲，到捷克時同事遇到一個有特殊癖好的人，對方希望Song能賣身上的東西給他，後來Song藉口離開回到飯店，立刻就告訴薔薔和薔媽在外面遇到的奇遇，讓薔媽驚訝到不行，直呼「我第一次聽到」，薔薔也分享過去經驗，「亞洲人在真的在歐洲特別吃很開」，她透露同學到國外，遇過歐洲人出高價買亞洲人的尿，薔薔透露「我就尿過啊，還很黃欸」。

她公布同事的售出價碼是100歐元，相當於台幣3千多塊，直率表示「如果有人要跟我買經血的話，我也會願意賣他啊」，薔薔呼籲要保持開放的心態，「我跟你說這真的是歐洲的一種風氣，他們對任何癖好的人都是很容易接受跟接納，我們受不了太亞洲思維這種被侷限住的框架，我們就是要踏出社會，才發現說這個世界上非常多不一樣的人，而且勇於表達自己的人非常酷。」

薔薔透露曾賣尿給歐洲人。（圖／翻攝林嘉凌 薔薔Maze YouTube）

薔薔在影片中說堅持要去「黃賭毒」三樣都有的國家開眼界，她表示自己沒有很喜歡賭博，其他兩個都滿能接受的，她去的義大利也是大麻合法國家，當地街頭就有專門販賣的店，當地店家環境乾淨明亮，同時還有販賣衣物等等，乍看還以為只是普通販賣小物件的店家，薔薔解釋店家販賣的大麻是助睡眠用，且限制只能買0.5%，店外也有24小時的大麻販賣機。薔薔認為大麻在合法國家使用並不可恥，直呼：「暗著來的反而更不要臉」。

薔薔透露歐洲人的特殊癖好。（來源／林嘉凌 薔薔Maze YouTube）

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