澳洲統計局周四（16日）發布2月就業報告，其中失業率從1月的3.7％下滑至3.5％、逼近50年低點、就業人數也較前一個月增加6.46萬人，兩者均超出市場預期，顯示就業市場依然相當緊繃。

不過近期因為歐美銀行業相繼爆雷，在全球金融市場動盪升高下，交易員目前預期澳洲央行長達十個月的貨幣緊縮循環不但即將步入終點，而且該國央行還可能會在8月轉而調降利率。

此外紐西蘭政府也在周四發布去年第四季國內生產毛額（GDP），結果萎縮0.6％，遜於市場預期的萎縮0.2％。數據顯示，紐西蘭的經濟疲弱屬於廣泛性的，其中製造業、零售業、貿易與旅館業都已出現衰退。

經濟學家認為，周四發布的GDP數據很可能意味紐西蘭經濟已經陷入衰退，特別是今年1、2月該國天災頻傳，可能對經濟造成嚴重打擊。

凱投宏觀在最新報告指出，紐西蘭今年第一季經濟前景依然黯淡。

無論紐西蘭是否進入衰退與否，目前經濟已不再如紐西蘭央行預期般過熱。該國央行先前為遏止通膨與經濟過強，自2021年中以來累計升息450個基點，使得官方現金利率現今升至4.75％，創下2008年來最高水位。

原本市場預期紐西蘭央行今年會繼續將該基準利率調高75個基點到5.5％。不過在經濟明顯降溫下，目前市場預料該央行4月僅升息1碼的機率已升到50％左右。另外終端利率也將從前估的5.5％降至5.11％。

ASB銀行指出，經濟數據疲弱與歐美金融市場動盪升高，都凸顯紐西蘭央行的升息舉動已經不見急迫性。