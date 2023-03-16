力麗董事會16日也通過決議，將以4.3億元，向關係企業力麟科技購買其在彰化芳苑工業區的廠房。

力麗指出，購買力麟彰化芳苑工業區之廠房，是要協助降低力麟的資金壓力。同時，力麟科技將與力麗簽訂長期租賃合約回租該廠房，可確保其繼續在原廠房進行營業活動。

力麗表示，此筆不動產購置除可獲取穩定的租金收益外，透過此方式提供資金支持及更加靈活的財務管理方式，協助降低力麟的資金成本和風險。