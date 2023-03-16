力麗董事會16日也通過決議，將以4.3億元，向關係企業力麟科技購買其在彰化芳苑工業區的廠房。
力麗指出，購買力麟彰化芳苑工業區之廠房，是要協助降低力麟的資金壓力。同時，力麟科技將與力麗簽訂長期租賃合約回租該廠房，可確保其繼續在原廠房進行營業活動。
力麗表示，此筆不動產購置除可獲取穩定的租金收益外，透過此方式提供資金支持及更加靈活的財務管理方式，協助降低力麟的資金成本和風險。
因去年第四季受到客戶調整庫存，出貨量減少、且產品價格下跌，因而出現單季虧損，力麗（1444）公布2022年財報，稅後純益4.89億元，年衰退24.65％，每股稅後純益0.51元。
力麗董事會16日也通過決議，將以4.3億元，向關係企業力麟科技購買其在彰化芳苑工業區的廠房。
力麗指出，購買力麟彰化芳苑工業區之廠房，是要協助降低力麟的資金壓力。同時，力麟科技將與力麗簽訂長期租賃合約回租該廠房，可確保其繼續在原廠房進行營業活動。
力麗表示，此筆不動產購置除可獲取穩定的租金收益外，透過此方式提供資金支持及更加靈活的財務管理方式，協助降低力麟的資金成本和風險。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。