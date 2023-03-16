馬來西亞涉及女性和兒童相關的性暴力案件，從2020年的1萬1092宗，上升至去年的1萬2890宗，共上升了1798宗。

據馬來西亞媒體報導指稱，這些案件包括了，強姦、騷擾、亂倫、性騷擾、性虐待、與兒童性交、虐待兒童、遺棄兒童和家庭暴力。

當地刑事調查局總監阿都加里爾（Abd Jalil Hassan）指出，馬國強姦案從2020年的1378宗增加到去年的1398宗，有關亂倫的投報案件2020年有259宗，去年則為264宗。2020年的性騷擾案件865宗，去年的則為838宗。另外，去年有466宗性暴力案件，2020年有378宗，上升了88宗。

至於虐待兒童案件，2020年545宗，去年有687宗；家庭暴力案件6540宗，高於2020年的5260宗。

當局表示，大約8成的家庭暴力案件涉及女性，其餘則為兒童。種種因素導致女性和兒童受性暴力的案件增加，包括家庭問題、社交媒體、壓力和經濟因素等。

馬來西亞聯邦法院首席大法官東姑麥潤（Maimun）曾表示，吉蘭丹州去年發生了共59宗涉及兒童的性虐待案件。吉蘭丹州刑事調查主任諾亞茲也提到，吉蘭丹警方去年為74名兒童錄取口供，分別是性虐待受害者或證人，其中有62名女孩和12名男孩。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。