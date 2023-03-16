時尚專家Kevin老師日前被詐騙集團大量P圖，冒用他的照片製做不實詐騙廣告，陸續有民眾上當、下單，中正二分局日前與Kevin老師合拍反詐騙宣導影片，呼籲民眾提防各種「一頁式網站」匯款購物。

Kevin老師遭詐團p圖賣包包。（警方提供）

Kevin老師表示，他發現詐團將他的圖像P在各種來路不明的商品，宣稱是他強力推薦，內容包括化粧品、包包，有民眾誤以為是他代言，最後下單結果被騙，讓他覺得生氣又困擾。

他在宣導影片中提醒，大家要睜大眼睛，仔細查證，太便宜或不是自己官方網站販售的商品，都要注意小心別上當。

Kevin老師與警方合拍宣導短片。（警方提供）

根據165反詐騙諮詢專線統計，「假網拍」受害者以40歲以下年輕族群為大宗，被害案件高達9成以上都發生在臉書，詐騙集團看準民眾撿便宜心態，在拍賣網站或臉書社團推出低於市價的商品，等買家下訂匯款後，就人間蒸發失去聯絡。

警方指出，當商品價格明顯低於市價，極有可能是詐騙，民眾網購應選擇具有第三方支付功能，且商譽良好的正規網購平台，並使用平台提供的安全交易機制，不要與賣家私底下用通訊軟體交易。

中正二分局也透過合作影片呼籲，由於各種P圖技術，許多名人都會被移花接木，民眾在拍賣網站購物時，應慎選標示清楚、信譽良好的購物網站及實體店面，使用的帳號也應做好保密，定期更新帳號密碼，啟用臉書雙重認證，以簡訊及電子郵件通知方式確認，有任何詐騙相關問題，歡迎利用165反詐騙諮詢專線查證。