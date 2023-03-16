基隆市長謝國樑16日下午視察基隆市鄰近廟口夜市試辦騎樓淨空政策，強調騎樓淨空可讓外來游客及市民都感受到基隆的乾淨、溫暖。但有民眾認為，市府只取締愛三路30號到72號間，一條路兩種標準，對受影響的民眾不公平。

基隆市仁愛區公所貼出公告，宣導騎樓淨空政策。（張志康攝）

謝國樑表示，廟口夜市是基隆城市意象，市府推動「行人友善」、「乾淨家園」、「市容整潔」政策。有感過往廟口夜市周邊垃圾髒亂相當嚴重，除在廟口夜市前人行道，增設行人專用垃圾桶外，近日也把緊鄰仁愛市場的仁四路到廟口夜市入口的仁三路間的騎樓進行淨空，希望讓大家步行時，感受騎樓空間是寬敞的，避免店家競相擺設物品，和機車停放於騎樓間，盼在這前後不到一百公尺的騎樓空間，可當作市容整潔的示範熱點。

基隆市仁愛區公所貼出公告，宣導騎樓淨空政策。（張志康攝）

基隆市仁愛區公所已於騎樓張貼公告，提醒民眾愛三路30號到72號間，進行環境清整與人行空間改善，此路段騎樓禁止停放車輛、設攤營業或堆置物品，並於3月6日起到3月19日為宣導期。20日起將依法取締，違規者將依《道路交通管理處罰條例》開罰600元至2400元。

但有附近的民眾認為，愛三路兩側，光取締這一段騎樓並不公平，以前市府有整頓騎樓政策，當時還允許商家在靠道路一側展示商品，只要不超過範圍、不影響行人通行就可以；但這次則是針對其中一段全面禁止。

民眾指出，最近店家生意也不好，同樣位在廟口商圈，只針對愛三路上其中一段商家，明顯是「一路兩制」。市府若真心想執行騎樓淨空，就整條愛三路都實施，只針對其中一段，等於欺負特定的店家。

仁愛區公所表示，市府希望將騎樓還給行人空間，因此選擇這一段作為示範路段，如果實施效果良好，其他路段也會擴大實施。