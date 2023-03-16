【立綱氣象報報】周休東北風增強 北部濕涼南部天晴

最近幾天各地都是晴朗溫暖的好天氣，氣象局指出，明（17）日持續回暖，僅東半部偶有降雨，中南部高溫飆破30度，各地日夜溫差可達15度，未來一周大致天氣穩定。值得注意的是，有專家表示，缺水的中南部短期內不會出現較大雨勢的訊號，未來10天的雨量未達20毫米，短期內也沒有較大雨勢的訊號。

氣象局指出，明日迎風面的東半部有零星降雨，其他地區普遍晴到多雲；溫度方面，夜晚清晨較涼，低溫16至21度，中部以北沿海受低雲覆蓋影響，氣溫可能會更低，其他地區持續回暖，高溫可達26度以上，中南部局部地區及花東縱谷甚至會出現32度高溫，日夜溫差明顯。

氣象局指出，周末東北季風增強，北部、東部水氣增加。（圖／氣象局提供）

氣象主播戴立綱表示，周六（3/18）起受到東北風影響，北台灣轉涼飄雨，中南部則天晴溫暖；中央氣象局預報員林定宜進一步說明，未來一周天氣較穩定，周休假期北部、東北部低溫約16度，白天高溫21到23度，中南部則有30度以上高溫，不過受輻射冷卻影響，各地日夜溫差可達15度，預估下周一到下周四（3/20~3/23）氣溫會逐日增加，北部高溫可達28度左右。

至於許多人關心的中南部降雨，臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文表示，觀測數據顯示，原本預估下周中來臨的春雨，要到下周末以後才會來，且降雨時間不長，未來10天的降雨多集中在北部、東部，「缺水的中南部，只有少少的20毫米不到」，且短期內沒有較大雨勢的訊號，提醒民眾仍得節約用水。