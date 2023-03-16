新北市後備旅於今（112）年2月甫成編，3月4日即率先辦理全國軍首梯次「14天教育召集訓練」，全體官兵齊心戮力投入整備。是日，召員們聞令報到，換上迷彩服，為今年新制教召訓練揭開序幕。

這次訓練置重點於射擊及戰鬥技能，奠定部隊作戰根本，為使召員肆應各種作戰形態，訓練內容配合期程調整，依序為災害防救專長複訓、射擊訓練、組合訓練、戰鬥教練及作戰計畫演練，藉以提升幹部執行戰備任務能力及士兵戰鬥技能。

後備旅指出，召員在3天2夜課程中，依序完成相對性敵情分析、沙盤推演，全營進入戰術位置，執行陣地編成、戰力保存、反空機降作戰、逆襲與歸復陣地等作戰行動分段演練，並於本次課程規劃自14日起由旅部及戰術教官依作戰計畫發布想定狀況，訓練營級幹部指揮參謀作業能力，而連隊則演練受領任務後，防禦作戰部署等野戰實務。

今日則置重點於確保部隊陣地完整，透過防護射擊、逆襲戰鬥、戰傷救護、戰力整補等演練，結合先前各項課目訓練成果，驗證整體施訓成效。

後備旅表示。人員訓練為後備戰力之基石，藉由作戰計畫演練，不僅能全面檢視作戰計畫可行性，從中發掘窒礙、持恆精進；亦可使召員了解戰場景況，進而凝聚憂患意識及抗敵意志。