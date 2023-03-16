趕搭疫後觀光商機，南港老爺行旅不定期推出各種特色主題房，搶攻國內外旅客市場。繼張雨生特展主題房後，3月起，南港老爺行旅攜手台北市吉祥物「熊讚Bravo！」，推出全台唯一「熊讚Bravo！聯名主題房」，分別有「熊讚環保房」和「熊讚野餐房」兩款房型，最低每晚3199元起，含一泊一食、熊讚連帽浴巾等聯名商品，還能把具有收藏價值的熊讚房卡、熊讚杯墊帶回家收藏。

「熊讚環保房」不提供一次性備品，房客可獲贈熊讚連帽浴巾。（老爺酒店集團提供）

北市吉祥物「熊讚Bravo！」圓滾滾的身軀加上活潑討喜的特質，擁有不少鐵粉，算是台灣吉祥物一哥。瞄準熊讚老少粉絲通吃的特質，南港老爺行旅二度攜手熊讚，推出聯名主題房。其中「熊讚環保房」不提供一次性備品，鼓勵旅人用行動愛地球，入住此房型可獲贈熊讚連帽浴巾。「熊讚環保房」同時也是飯店隱藏版房型，斜角型的格局設計，特別有趣，搭配上熊讚主題床蓋布、靠枕，與超可愛的熊讚一起入眠，整晚好夢連連。「熊讚環保房」每房3199元起。

飯店設計獨家熊讚周邊商品，像是床蓋布、野餐墊、杯墊等，方便粉絲選購收藏。 （老爺酒店集團提供）

「熊讚野餐房」擁有大面積落地窗，搭配上熊讚可愛俏皮的模樣，為房間增添活潑趣味感，房內同時還備有野餐道具，營造滿滿的儀式感，彷彿跟著熊讚一起進行高空野餐、欣賞市景。入住此房型即贈送飯店獨家設計的熊讚野餐墊，每房5299元起。熊讚聯名主題房專案均含翌日自助式早餐兩客，還能把具有收藏價值的熊讚房卡、熊讚杯墊帶回家收藏。

從房間到主題樓層的廊道牆面，隨處可見熊讚Q萌的身影。（老爺酒店集團提供）

不只主題房充滿熊讚的身影，業者細心布置，連主題樓層都可瞧見調皮的熊讚吊掛在牆面上Say Hello迎接旅客；延伸到主題廊道牆面，熊讚騎著單車漫遊，地毯的花紋則象徵種茶的梯田，呼應早期南港種茶的茶鄉意象，彷彿熊讚騎車徜徉在陽光茶園之中，鼓勵旅人騎單車探訪北市景點。若想帶點熊讚伴手禮，飯店獨家設計的熊讚野餐墊、熊讚杯墊、熊讚床蓋布等限量周邊商品，可愛到讓粉絲想搜刮帶回家。

熊讚聯名主題房專案能把具有收藏價值的熊讚房卡、熊讚杯墊帶回家收藏。（老爺酒店集團提供）

南港老爺行旅總經理陳進東表示：「南港老爺行旅在2019年疫情期間開幕，遇上許多挑戰，而熊讚活潑、溫暖、正能量的特質，跟行旅品牌形象吻合，今年再次攜手市政府，期望藉由熊讚與老爺行旅連結，同時象徵南港老爺能多一些新嘗試、變化」。