2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。以現階段來看，民進黨最有可能推舉副總統賴清德出戰，民眾黨主席柯文哲也是勢在必行，國民黨的人選卻遲遲未決定。前立委郭正亮16日就表示，「目前民進黨整軍速度非常快，人家時間表都確定了，2024的立委初選對國民黨也很重要」，引發討論。

郭正亮16日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「我的感覺，藍營的選民已經受夠了連續兩次總統大選挫敗的經驗，尤其是從韓國瑜那次，明明有贏的機會卻搞成那樣，這一次又是這樣，都是在地方選舉大勝之後，國民黨高層很容易得意忘形，然後他的選民就會陷入焦躁、心煩的狀態」。

郭正亮也提到，「因為國民黨的選民不像民進黨的選民，有那麼強烈的意識形態在支撐，而且民進黨長期以來就是白手起家的候選人居多，國民黨則不是，所以在這種黨內分裂不同意見、難以整合的時候就會很容易亂掉，最後投票就是會去郊遊」，最後郭正亮也爆出，「而且目前民進黨整軍速度非常快，人家時間表都確定了，2024的立委初選對國民黨也很重要」。