後疫時代，台灣觀光市場逐漸熱絡，旅宿業喜迎賓客的同時，也增加旅程豐富度及提高住宿環境品質，讓國旅住宿升級。義大皇家酒店搶攻國旅商機，特別推出二款套房優惠方案，包括入住親子主題套房送義大遊樂世界門票，還有原價要3萬多的和洋景緻套房限時祭出15折的好康，免萬元即可享受星級假期禮遇。

親子主題套房優惠加碼 門票大FUN送

義大皇家酒店「激速賽車」親子主題客房。（義大皇家酒店提供）

位於南台灣義大世界內的義大皇家酒店，集結住宿、OUTLET MALL與遊樂園，一站式食宿玩樂體驗，受到不少親子客群喜愛。業者精心打造激速賽車、考古探險、飛行屋、粉紅公主、恐龍世紀、海洋冒險六大主題客房，內有豐富的遊戲設施、適合打卡拍照的角色扮演道具，是許多親子客指定房型。

義大皇家酒店「飛行屋」親子主題客房。（義大皇家酒店提供）

飯店特別推出「門票大FUN送」主題套房專案，平日住宿一晚含2大2小早餐8800元起；即日起至4月30日止，業者加碼優惠，一次預訂2間主題套房即加贈2大2小共4張的義大遊樂世界門票；或是預訂16500元的三天二夜套裝方案，4月30日前入住，同樣加贈2大2小樂園門票。全家人可在親子主題房內盡情玩樂，享受飯店內上千坪的休閒設施，品嚐2日自助式早餐及1日2大2小自助式晚餐，在義大世界玩好玩滿。以上方案周六加價1000元，連假需加價1500元，1成服務費另計。

3萬多和洋景緻套房 限時下殺15折

原價3萬多的和洋式景緻套房，4月30日前雙人平日住宿2晚或同日入住2間，可享9999元優惠。（義大皇家酒店提供）

此外，館內擁有18坪空間大、有洋式雙床與和式客廳雙獨立空間的和洋式景緻套房，兼具現代便利與日式風情。業者再釋出房價優惠吸客，新推「好享受 享樂再升級」住房專案，每晚房價原價3萬多元，4月30日前，雙人平日住宿2晚或同日入住2間，要價9999元，相當於原價下殺15折即可享受星級假期禮遇。4月期間入住加碼送摩天輪搭乘券。

專案可享1日或1間的自助早餐2客、套房內提供的包括咖啡膠囊機與單次免費客房內迷你吧，以及精心設計的景觀浴池，還有商務中心行政樓層禮遇與舒適快捷的專屬住房或退房服務。周六入住每房每晚加價1000元，連續假日需加價1500元，1成服務費另計，專案優惠價4月1日至3日不適用。