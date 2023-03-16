台灣狗仔葛斯齊因為狂爆大S前夫汪小菲的出軌料，受到兩岸網友關注，而此舉也惹怒汪小菲媽媽張蘭，直指他收了女方的錢才會爆料，讓葛斯齊一氣之下，到台北警局報案，日前更飛往大陸，稱準備要到北京提告，不過他近日開直播，汪小菲本人竟驚喜現身，讓網友都直呼「世紀大和解了嗎？」

葛斯齊16日到汪小菲和媽媽經營的餐廳直播，未料播到一半時，汪小菲竟驚喜現身，讓葛斯齊難以置信，大讚他本人很帥，而汪小菲也表示，因為看到葛斯齊在直播，就趕緊過來看看，「我想人都來北京了，我怎麼不跟你打招呼啊，來了就是客。」

汪小菲也主動和葛斯齊握手，還說：「咱倆以後啊，化干戈為玉帛，以後多來」，還說要請他吃飯，而葛斯齊也笑笑表示：「謝謝小菲哥」。而網友見狀都傻眼，紛紛驚呼「這是什麼抓馬(Drama)現場」、「我真的是要被笑死了，劇情怎麼會發展成這個樣子」、「世紀大和解了嗎？」。

其實，之前葛斯齊因不滿被張蘭抹黑收了大S的錢，因此在台北報案後，又跑到北京稱要對她提告，不過現又和汪小菲同框直播，讓人霧裡看花。