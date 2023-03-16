許多人手機有狀況時，都會到官方直營店求助。一位男子表示，近日他到台北的信義A13 蘋果直營店求助，沒想到店員接洽一下，說要幫他預約線上客服後就消失不見，留他一個人在直營店跟客服聯絡。事後男子發現和客服接洽根本不需要待在直營店，氣得怒批台灣蘋果直營店訓練糟糕。不過許多網友分析，男子竟將手機來電時的雜音稱作「惡魔的低語」，「你這樣講別人就當你不正常了，當然懶得理你」。

原PO在Dcard發文提到，才買半年的手機有來電時一直會發出「惡魔的低語」，他因此到蘋果直營店求助說，「我的手機會發出惡魔的低語，來電時除了來電者名稱之外，Siri 還會發出不屬於這世界任何已知語言的聲音，可以幫我聽聽看嗎？」結果店員強調不能直接打電話給客人，幫他預約線上客服、要他在店內逛一下後，人就直接消失了。

原PO指出，10分鐘後他接到客服來電，想找該店員時卻完全找不到人，最後只好接通電話說明自己的情況。這時原PO從客服處得知，原來他根本不用待在直營店內或是維修服務區等待任何回報，「這期間我回報的真人員工都沒人告訴我」，回頭一看卻發現店員站在原地跟其他人開會，「我直接不知道我到底來這邊幹嘛？」

原PO怒批，澳洲、日本蘋果直營店的員工都不會這樣把客人丟在一旁，而是一對一處理各種狀況，更不可能看到一群維修服務區的員工直接聚眾聊天，「拜託我是來處理電提示音問題，就算不能直接打給客人，你們好歹也保留一個人聽一下我手機的來電低語，客服跟我在通話中，他也根本聽不到。其他台灣員工只顧著摸魚，我都懷疑這裡到底是不是蘋果直營店，訓練有夠糟糕，超無言」。

對此，許多網友紛紛回應，「直接說有雜音就好了，你這樣講別人就當你不正常了，當然懶得理你」、「就叫朋友打給你當場請門市人員聽聽看很難嗎，聽到惡魔的低語還沒把你趕出去已經不錯了」、「所以惡魔的低語到底是三X」、「惡魔的低語是什麼中二的詞彙」、「Apple 服務本來就不包含驅魔喔」。