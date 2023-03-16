國民黨選策會成員惹議，其成員立委傅崐萁以及前議長李全教被外界質疑。鮮少過問黨務的新北市長侯友宜也在臉書發文反黑金，籲黨要戒之、慎之，必須重新思考。傅崐萁今天發聲明，喊話侯友宜一起出來承擔，可以建議有那些合適的人選可以參與打拚的行列。

傅崐萁表示，歷盡風華的國民黨從百年大黨，兵強馬壯，糧草充足，到今天家徒四壁，無米無油無糧，只剩一群熱愛中華民國，熱愛台灣的伙伴們。為了解救在情勢險峻，兵凶戰危的兩岸關係中，守護和平，守護台灣而必須面對2024大選贏回國家，贏回安定繁榮而背水一戰。

傅崐萁說他多年來只對綠營強力監督、批判，而從不對內相向，因為團結是勝選唯一的路，正因為如此，有共同的承擔與努力，去年九合一才能獲得大勝的好成績。

傅崐萁說，對於即將到來的總統大選與立委選舉，今天聽到侯友宜在市政繁忙的公務中，公開呼籲國民黨要黨務革新，非常感動，懇請侯友宜一起承擔國民黨，「可以建議有那些合適的人選可以參與打拚的行列？有那一些需要再調整？才有最強戰力！」。

傅崐萁表示，國民黨是大家的，唯有同心協力才能撥雲見日、撥亂反正、陽光普照。贏回中華民國，守護台灣，完成神聖的歷史任務，最後傅崐萁也強調，明（17）日上午10時將於立法院議場門口召開記者會。