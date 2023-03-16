去年遭大陸網紅楊永杰「杰爺」嗆聲「台灣沒有快車」後，賽車界教父廖志賢「廖老大」便斥資500萬元打造性能車「打龜號」，在「0-400公尺」測速中以8.72秒一戰成名，刷新亞洲紀錄，狠狠打臉大陸網紅「杰爺」；然而，廖老大也表示打龜號完成階段性任務後，在今年初也易主中部檳榔大亨麥姓男子，「打龜號」也從亮黃色車身變成了金屬綠的「檳榔號」。

據《三立新聞網》報導，中部地區檳榔大亨麥姓男子買下廖老大持有的「打龜號」，由於麥男熱愛玩車改車，他不僅在抖音上感謝廖老大割愛打龜號，並且將車重新換上金屬綠的顏色，並取名為「檳榔號」，並提升這輛車的極限，他委託業者將性能提升，並以8.55秒「0-400公尺」成績，暫居車涯排行榜第二，離第一名僅差0.04秒。

大陸網紅楊永杰「杰爺」一句話「台灣沒有快車」，在去年引起台灣賽車教父廖志賢「廖老大」斥資500多萬，買下奧迪TTRS進行改裝，並且取名為「打龜號」在0-400公尺測速中，以8.75秒成績一戰成名，也刷新了亞洲紀錄，然而，今年初因打龜號階段性任務完成後，便一直放在公司，廖老大也在一個月前的直播坦承，打龜號已賣出去，打龜號已功成身退。

廖老大也提到會賣掉的原因，打龜號完成破了亞洲紀錄，打臉大陸網紅楊永杰「杰爺」曾說「台灣沒快車」之後，因為一直放在公司，爾後便轉賣給熱愛改車、玩車的中部檳榔大亨麥姓男子，另外一個原因則是，後來打龜號的紀錄也被來自新竹的車友「JWcar谷谷」用GTR跑出8.51秒刷新記錄，對於自己的紀錄被台灣人突破後，感到很開心，也認為自己不是在做改裝引擎，而當初只是為了要爭一口氣，也表示「哪有人永遠做第一」。