曾在上世紀70~80年代香港無線電視被封「四大花旦」的知名女演員趙雅芝，她的幾張近照震撼了網路文化娛樂圈。已年近7旬的趙雅芝身著藍短褲白，步姿輕盈地於郊外踏青，洋溢著青春活潑氣息。這位45年在爆紅港劇《倚天屠龍記》裡的周芷若，45年後仍讓她的影迷感嘆：「真不老女神啊！」

據陸媒《快科技》報導，趙雅芝3月13日發布了一則踏青視頻，她身著藍色短褲、白色衣衫，足踏一雙小白鞋，步姿輕盈。視頻中趙雅芝一頭烏黑長髮，戴著耳墜、抹著紅唇，巧笑倩兮，散發著蓬勃的青春氣息。雖然說手機可能打開了美顏鏡頭，但她飄逸的體型不得不承認確實讓許多人羡慕。

今年已68歲的趙雅芝在視頻裡青春模樣，讓許多比她年輕的人都非常嫉妬。（圖／快科技）

一位網民在網上留言道：「我爺爺想娶她，我爸爸想娶她，我也想娶她，真是美了一輩子，吊了我們三代人的胃口。」

另一位網民說：「80後都老了，我的白娘子果然是妖孽。」

趙雅芝近照。（圖／微博@趙雅芝）

據公開資料顯示，趙雅芝是1954年出生，今年已68歲。她在1973年獲得首屆香港小姐選美活動獲得第4名之後，於1976年辭去日本航空的工作進入演藝圈。1978年在香港無線電視古裝武俠劇《倚天屠龍記》與鄭少秋合作演出，她當時飾演周芷若，美麗優雅的古裝扮相一砲而紅。此後她參與了《楚留香》、《上海灘》的演出，被封為「古裝第一美女」，成為香港無線電視的當家花旦，在東南亞華人圈也紅透半邊天。

趙雅芝在港劇《楚留香》劇照。（圖／TVBS電視提供檔案照）

1985年後趙雅芝退出演藝圈返回家中照顧3名幼子，偶爾到台灣拍戲，曾在《京華煙雲》、《戲說乾隆》、《新白娘子傳奇》等劇中演出。近十幾年來偶爾在演藝圈客串，並在網路社群上保持曝光，發表一些參與活動與日常生活照片，其優雅美麗一如往昔。