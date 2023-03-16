中美洲友邦宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）15日表示，已指示外交部與中國大陸建立關係，與我外交關係恐生變，引發外交休克熱議。國民黨立委鄭麗文指出，2021年，因為國內債務壓力，卡蕬楚在競選總統期間曾說考慮和台灣斷交。2022年，總統蔡英文指派副總統賴清德參加宏都拉斯的總統就職典禮，質疑是想要讓宏都拉斯回心轉意？如今不到兩年就風雲變色。她直批馬政府執政時期還有22邦交國，在蔡英文執政下就快變成13國，狠酸將創下歷史新低。

鄭麗文提到，宏都拉斯現任總統卡斯楚15日突然在推特粉專上貼文，表示已要求外長展開與北京談判建交。宏都拉斯外交部長雷依納則也在今天表示：「宏國與中國建立外交關係，是因為經濟需要，加上台灣拒絕增加財務援助。」

鄭麗文列出時間線指出，2021年，因為國內債務壓力，卡蕬楚在競選總統期間說考慮和台灣斷交。2022年，蔡英文指派賴清德參加宏都拉斯的總統就職典禮（是想要讓宏都拉斯回心轉意？）；外交部在疫情期間採購1500萬元快篩試劑及防疫物資捐贈給宏都拉斯。2023年，宏都拉斯總統指示外交部長與中國建立外交關係，不到兩年就風雲變色。

鄭麗文質疑，像這樣子的骨牌效應，台灣和邦交國的斷交潮又會持續多久？若宏都拉斯確定和我們切斷外交關係，那麼這就是在蔡政府任內斷交的第9個國家，台灣也會從原先的14個邦交國變為13個！馬政府執政時期還有22國，結果蔡英文一執政就快變成13國，創下歷史新低？果然民進黨執政品質保證？