立委王婉諭16日偕同多個教師產業工會召開記者會揭露，屏東縣某公辦民營實驗小學發生性平事件，但獲師鐸獎的林姓校長卻未依《性平法》處置，認為屏縣府有意包庇，對此，屏縣府發出5點聲明反駁，強調全案早已依法處理。

王婉諭指出，W老師曾任職的屏東縣某公辦民營實驗小學，於2021年10月間發生性平事件，事發後該校林姓校長不但未依《性平法》處置，還讓雙方當面對質，甚至為規避罰則，偽稱知情時間，種種作為都造成當事人二度傷害。

王婉諭說，當老師扮演吹哨者時，林姓校長竟對外宣稱該教師教學不力，甚至寄律師函警告。她要求，撤銷林姓校長去年獲得的師鐸獎的資格。

對此，屏縣府發出5點聲明反駁，第1，相關案件由校方依法成立調查小組啟動調查。第2，性平事件經調查為不成立，該教師依法提出申復，經審議小組審議認定為無理由，至於性平事件延遲通報部分，縣府則已依法裁處罰鍰。

第3，教師疑似不當管教部分，學校依規定程序進行校安通報並啟動調查，認為無延遲情事，但經調查小組調查後，認定教師確有不當管教，縣府已責成學校盡速依規定召開教師成績考核委員會議處。

第4，師鐸獎評選是依據「師鐸獎評選及表揚活動實施要點」，縣府辦理過程中，從審查推薦資料至完成推薦名單函報教育部，並未有師鐸獎違反發揚尊師重道優良傳統及提振教師專業精神的消極條件，經調查小組調查認定，其行為無涉教師專業尊嚴及倫理規範的事實。

第5，縣府對於校園事件都依法處理，絕不包庇，以維護兒少的最佳利益及教師最大權益。