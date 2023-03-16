新北一名男子被妻子逮到外遇，小三簽下和解書承諾不再介入婚姻卻食言，2人視訊談情，小三還傳訊提及，「想念你的大大」等語，為人夫懷孕又墮胎，讓元配氣得向小三求償200萬元。新北地院審結，認為小三侵權屬實，酌情後判要賠償元配80萬元為適當。可上訴。

判決書指出，元配主張，2021年9月間發現丈夫外遇，她與小三協商後，小三簽下和解書，談妥賠償30萬元卻只支付5萬元，經重新談判後雙方談妥賠償降低為10萬元，倘若小三再與她丈夫聯繫，就須賠償200萬元。

元配表示，豈料2022年5月間她查看丈夫手機時，意外發現2人持續聯絡，小三不僅登堂入室穿著睡衣從背後擁抱丈夫，用手枕著丈夫內褲，在公公床上睡覺，或是拍下裸上身及性交過程等性愛照片，小三曾傳送，「寶貝好想你」、「想念你的大大」等訊息，懷上丈夫的小孩後墮胎，行為均違背當初簽下的和解書，嚴重侵害她的配偶權，故依法向小三求償200萬元。

對此，小三辯稱，元配提交作為證據的照片及對話紀錄均沒有日期，無法證明行為是在她簽下和解書後發生的，但男子出庭作證時，坦承在小三簽下和解書後仍有與對方來往，2人直至2022年5月才分手。

新北地院審理時，法官認定小三與人夫的行為已經超越普通男女往來分際，違反先前小三與元配簽下的和解書約定，的確侵害元配的配偶權，但認為元配索賠金額過高，酌情後判小三須賠償80萬元為適當。可上訴。