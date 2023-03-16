女星何妤玟早年以學生歌手出道，知性形象和清純外貌受許多歌迷追捧，當時她考上國立政治大學的阿拉伯語文學系，學霸形象讓觀眾留下好印象，近年她尺度大開，不避諱談論大尺度議題，她在節目中透露因脫口喜歡身材較肉的男性，導致收到很多私訊，何妤玟趁機直呼：「貪圖我的肉體可以，貪圖我的錢沒有」。

何妤玟近日上《命運好好玩》時解釋沒有喜歡男藝人白雲，只是隨口說了一句喜歡肉感男，「比如像白雲哥的身材」，她說當下只想到白雲，事後傳給白雲看，白雲本人也很高興，但僅是特別喜歡有肚子和幽默的男生，認為白雲私下比電視上還要幽默，不過自從這樣說之後，何妤玟的粉絲專頁收到一堆大肚照，網友還會自薦和白雲一樣。何妤玟透露現在喜歡姐弟戀的很多，「還有阿姨我不想努力的也很多，貪圖我的肉體可以，貪圖我的錢沒有」。

（來源／命運好好玩 官方頻道YouTube）

何妤玟先前上節目坦白「如果我現在要找一個人純粹有性行為，我覺得我會有感覺的人就是像白雲哥那樣。」大膽發言讓主持人和嘉賓嚇到瞬間沉默，何妤玟則不解為何不能對白雲有好感，「我就是看到六塊肌就很涼的那種。」直誇白雲其實很受歡迎。對此她事後補充說明：「一個蘿蔔一個坑，我就是喜歡大蘿蔔胖蘿蔔ㄚ！再次強調我節目說的只是個人偏好的外型，但真正交往還是聊得來最重要⋯」。