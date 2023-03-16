46歲金馬影后舒淇出道多年，不論是美艷外貌抑或是凹凸有致身材，都保養得相當好，雖然近年來她較少出現在影視作品之中，仍時常在社群平台上和粉絲分享生活大小事。日前她在IG上曬出近距離特寫照，曝光了她46歲的真實膚況，讓粉絲看了相當驚嘆。

舒淇近年來雖然較少出現在影視作品之中，但仍常常為各式時尚品牌代言。過往才因與老公的合照曝光，髮絲有些許白色的她，日前在IG上曬出一組替雜誌拍攝的時尚照片。第一張便是她的正面臉部近照，只見照片中的她，雖然臉上有著明顯的妝容，幾乎見不到歲月在她臉上留下的痕跡，不僅看不到細紋，也幾乎沒有瑕疵。而在其他張照片中，她身穿艷麗禮服，在鏡頭前擺出撩人姿勢，如此明豔動人的模樣，難怪被粉絲封為「性感女神」。

貼文PO出後，不只釣出女星陳喬恩驚嘆表示：「歲月不敗美人！」更讓粉絲們爭相留言：「為什麼一直可以保持這麼美的模樣！到底是吃了什麼」、「姐！第一張夢回千禧曼波」、「太美了！臉部特寫美死了。」相當難以置信46歲的舒淇還能保持如此極佳的顏值狀態。

事實上，喜愛在社群平台和粉絲互動的舒淇，不只在IG上曬出美照外，昨(15日)PO出一則手拿兩顆蘋果以及一箱水果禮盒的照片，原來是近期網路上流傳的農場小遊戲，而該遊戲結合虛擬與現實的玩法，讓不少玩家陶醉其中，網友們也紛紛笑回：「原來大明星也手機種水果呢！」