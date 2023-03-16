女星張文綺外型亮眼、歌聲優美，曾參加選秀節目《超級星光大道》、《明日之星》，也發行多張台語專輯，深受粉絲喜愛，去年7月更因自創鹹酥雞品牌「炸綺來」在台中開業，被封為「鹹酥雞女神」、「炸雞女神」。而其實張文綺爸媽早在高雄老家開鹹酥雞店10幾年，因此她透露常有人詢問：「為何爸媽的鹹酥雞店沒換妳的招牌？」對此，她分享跟爸媽討論後的結果，宣布一項重大決定。

張文綺16日表示曾跟爸爸討論高雄老家鹹酥雞店改名的事，想不到爸爸給她一個很感動的答覆：「爸爸說家裡的鹽酥雞店已經開了10幾年了，老顧客都熟悉我們的店名和習慣我們的口味」，並提及張文綺受家裡影響，也做起鹹酥雞店的生意：「從有想法到開始籌備，花了很多時間精力，還曾因為太多創新，讓有經驗的我們因擔憂而變成妳的阻礙」，好在後來發現「老思維跟不上潮流」，決定讓張文綺放手一搏，只支持不干預也不插手，最終看見她做出理想的鹹酥雞店。

接著爸爸還說「父母只是幫忙引路」，大讚張文綺：「妳自己找到最好的出口」，讓張文綺聽完頗有感觸直呼：「這是很好的傳承，也是很美的故事」，因此宣布一項重大決定：「未來高雄小港我的家鄉都不會有炸綺來鹹酥雞，因為我老家的鹽酥雞店會一直為大家服務」，並說道：「謝謝一直以來支持我們的顧客，未來也請多多指教。」

貼文曝光後，粉絲們很佩服張文綺的事業有成，留言寫下：「孝順的女兒，貼心的老爸」、「好棒的傳承，爸爸真的有智慧！青出於藍」、「越來越美喔，高雄之光」、「帥爸爸說得好，有智慧」、「很棒啊，家裡的就是做傳統的，妳的則是做創新口味的品牌，這樣才不會互相影響生意」、「爸爸高IQ，祝生意興隆」。