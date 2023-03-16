壓力減輕一些了！去年大虧超過2000億，今年本估還要失血700億的中油，今天在立法院釋出好消息，在歐洲未如預期嚴冬下，國際天然氣價走跌，連帶今年虧損可望控制在百億以下。但因仍可能連三年虧損，後續有天然氣儲槽工程推動，因此明年仍會提出「三年增資」計劃，希望政府每年可有數百億元資金補缺口。

去年天然氣價曾達到每百萬BTU(英制熱量單位)50美元新高，後來有走跌，年初中油仍預估2023年全年稅前會虧到700億元。

不過中油董事長李順欽今天在立法院表示，最新天然氣價百萬BTU已落到13、14美元，預估5、6月會回來，但仍是相對低點，全年均價看21美元，比先前預估均價30美元回落，加上原油也比先前推估84美元走跌。全年天然氣虧損可因此減少，加上油品可以小賺，石化業績下半年也會轉正，所以估計今年虧損可望控制在100億元內。

中油2021年虧了419億，去年最慘，因俄烏戰爭爆發，天然氣暴漲，為配合國內物價穩定政策，公司全年大虧2123億。但是李順欽說，當採用新的國際會計準則IFRS認列後，這兩年累虧可望減至625億。

也就是說，3年累虧可望控制在700億左右。但因中油後續有4000億「天然氣韌性計畫」要進行，需要充裕資金。因此明年將爭取「三年增資」計劃，希望每年可獲得數百億挹注資本額。李順欽說，中油買原油天然氣都要開信用狀，不可以讓負債影響公司信評。