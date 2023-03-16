2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。以現階段來看，民進黨最有可能推舉副總統賴清德出戰，同時民進黨中執會也在上周通過「誠信條款」。而近日《TPOC台灣議題研究中心》分析1月到現在的路輿情聲量走勢，發現賴清德負面聲量比例依舊相當高，佔比超過34％，對比之下正面聲量僅15％。

被點名為代表民進黨參選2024總統大位的賴清德，在上周三拋出「誠信條款」議題後，就被翻出過去擔任國大代表、立法委員、台南市長都沒有「做好做滿」，遭藍營狂酸他才是「落跑王」，而綠營也護航指出，民進黨向來就有「2分之1條款」，這也成為綠營統一口徑的論述方向。

沒想到根據《TPOC台灣議題研究中心》使用「QuickseeK快析輿情資料庫」的資料結果顯示，從今年1月16日至3月15日之間的網路輿情聲量走勢可以看到，賴清德的負面聲量並沒有隨著拋出「2分之1條款」作為緩頰說明而遞減，本周負面聲量比例依舊相當高，佔比超過34％，對比之下正面聲量僅15％。

該份報導更指出，讓人憂慮的是，賴清德自己開戰場「自爆」，而在民進黨本周啟動總統初選作業，賴清德周三風光登記參與2024總統初選後，黨內群起表態「挺賴」盼促團結，負面聲量比例卻依舊高居不下，沒有因此消弭。最後該份報導認為，賴清德以黨魁身份主導民進黨提名機制，站在道德制高點，先是要求從政公職不得「落跑」，但卻因黨內溝通不足，導致拋出「誠信條款」當天就引發反彈、反對雜音，之後又被藍營抓到他過去擔任民選公職也沒有「做好做滿」，可說是迴力鏢打到自己身上。