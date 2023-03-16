高雄市政府廉潔楷模選拔，市府社會局甄選薦派老人福利科社工黃于殷、長青中心約聘社工陳欣琪、秘書室助理邱美鈺三人代表參加，邱美鈺在各機關學校46位參選者中，脫穎而出，當選高雄市政府廉潔楷模。

高雄市政府表示，廉潔楷模有一定標準，包括預防貪瀆著有績效、拒收賄賂或不當餽贈、節省公帑、發掘民瘼解決民困等。

邱美鈺長期在社會局祕書室擔任採購人員，由於社會局的業務與民眾福祉息息相關，採購承辦人不僅要謹慎把關，排除不良廠商投標，更要講求效率與時效，使社會局各項委辦服務不致中斷。

邱美鈺每天經辦的採購案件繁多，難能可貴的，是她仍能細心比對廠商投標文件，遇有異常關連，依法沒收押標金，不畏程序複雜，切實維護公共利益。

此外，她也在崗位上協助其他業務單位，依採購流程檢核表及注意事項，順利合法完成採購，避免同仁因不諳法令，造成採購缺失。

社會局秘書室除辦理採購外，還負責全局及所屬機關採購新同仁的教育訓練，教學採取一對一方式，鉅細靡遺教導社工背景出身的同仁，依照政府採購法辦理採購業務。

邱美鈺表示，雖然程序繁雜，但每次看到同仁如法順利的發包標案，自然展現充滿成就感的笑容，就覺得自己能協助第一線同仁推動社福業務是非常有意義的事情。

因為廉潔楷模名額有限，難免有遺珠之憾，老人福利科黃于殷承辦中低收入老人特別照顧津貼業務，四處奔波進行個案訪視，並協助轉介居家服務、喘息服務、長照服務、連結食物銀行等，廉潔自持、積極解決民困。

長青中心陳欣琪積極佈建社區照顧關懷據點，推動在地安老政策，節省國家醫療資源，同時積極追繳部分受補助單位溢領款項達百萬元，使公帑作更有效益之運用，2人的努力事蹟，實為各界表率。

社會局長謝琍琍表示，局內同仁夙夜匪懈、戮力從公，符合廉潔楷模要件的人很多，也都非常優秀，這次市府選出邱美鈺為廉潔楷模，全局都感到與有榮焉。