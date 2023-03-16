美國上周初領失業金人數報19.2萬人，低於市場預期及修正後前值，銀行業危機壟罩金融市場，10年期美債殖利率來到3.4%。美股周四（16日）3大指數開低，道瓊工業指數跌逾200點，那斯達克指數跌約0.4%。

截至台北時間21點31分，道瓊工業指數下跌214.43點（或0.67%），暫報31660.14點；那斯達克指數下跌47.52點（或0.42%），暫報11386.53點；標普500指下跌22.44點（或0.58%），暫報3869.49點；費城半導體指數下跌16.67點（或0.56%），暫報2960.71點。

5大科技巨頭唯Meta小漲，銀行股持續低迷不振，花旗、美國運通、富國、高盛及摩根大通等投行齊跌逾1%，瑞信獲得瑞士央行500億瑞士法郎的資金，股價大幅反彈，漲逾20%。半導體類股普遍下跌，艾司摩爾，輝達跌逾1%，聯電ADR小漲0.3%，台積電ADR平盤震盪。