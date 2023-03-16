林志吉表示，中小企業放款餘額通常在每年12月會比較多，主要是企業為下一年做準備，周轉金需求比較高，而且通常都會呈現月增，但近四、五年來只有三個月呈現月減，而且多半在一月，主要是遇上農曆年時，還款就會比較多，尤其今年遇上史上最長年假，對借款人來說不想在假期間也付利息，就會提前還款。

金管會表示，截至今年1月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為64.79％，占民營企業放款餘額比率為68.99％，分別較上月底之比率減少0.53及0.49個百分點；另今年1月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.26％，與上月底相同。

據統計，今年1月較去年底新增放款前五大銀行分別為：永豐銀的114億元、中信銀108億元、國泰世華銀66億元、凱基銀51億元、台北富邦銀37億元。

林志吉指出，今年國銀對中小企放款目標將在3月24日與經濟部討論，約五月初送至行政院備查。金管會將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

近四年因疫情關係有各項紓困貸款加持，國銀中小企業放款屢創新高。2022年全年放款新增5,945億元，達標率衝169.9％，更寫下史上第三高紀錄，僅次於2020年的9,144億元、2021年的8,762億元。