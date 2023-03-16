挪威、瑞典、英國、美洲北部及紐西蘭等地區，都在近期出現美麗的極光，同樣低緯度的台灣有機會看到嗎？台北市立天文科學教育館16日統計，緯度23度的古巴哈瓦那曾在1859年出現極光，而根據理論推算，能見到極光的最低緯度其實是15度，台灣不是沒有機會看見極光，而是機率極低。

天文館介紹，極光是太陽噴發的帶電粒子，激發地球大氣中不同氣體分子而發出各色光芒的現象，主要出現在高緯度地區，例如加拿大黃刀鎮（Yellowknife）、阿拉斯加費爾班克斯（Fairbanks）等地都是極光旅遊勝地。從歷史紀錄可知，低緯度地區出現極光機會十分罕見。

天文館表示，1859年強烈地磁風暴事件中，緯度23度古巴哈瓦即出現極光，其緯度相當於台灣中部地區。近200年來最強烈的一次磁暴是發生在1909年9月25日，當時距離赤道僅1.4度的新加坡曾報導出現極光，但經考察應為與磁暴有關的電纜放電，而非極光。

天文館根據理論推算，可見極光最低緯度極限為15度，故台灣不是沒有機會看見極光，只是機率很低。

此外，天文館補充，近期太陽活躍程度明顯超過預期，美國太空總署（NASA）和海洋大氣總署（NOAA）公布的2月份太陽黑子平均觀測數超過110，較預測的66幾乎翻倍，不過仍在正常範圍內。

天文館於開館日上午10時至12時、下午2時至4時免費開放專業天文望遠鏡，提供民眾以安全的方式觀察太陽黑子。