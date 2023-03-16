全民普發現金6000元線上登記系統3月22日即將啟動，蔡英文總統今晚表示，只要預算案通過，就能即時讓全民共享經濟成果。除了普發現金，「疫後特別條例」也規劃一系列計畫和措施，希望透過「特別預算」，減輕大家的生活負擔，協助產業轉型，讓企業能穩健經營。

蔡英文在臉書表示，今天，行政院公布普發現金的相關規畫，在各部會的通力合作下，相關作業將在3月22日起陸續啟動，只要預算案通過，就能即時讓全民共享經濟成果。

為了照顧到不同族群，她說，這次我們也透過多元分流的發放方案，更細心照顧到所有民眾，包括：官網登記入帳（3／22開放登記）、ATM 領現、郵局臨櫃領現、特定對象直接入帳、特定偏鄉造冊發放等方式。

除了普發現金，蔡英文指出，「疫後特別條例」也規劃了一系列的計畫和措施，希望透過「特別預算」，減輕大家的生活負擔，協助產業轉型，讓企業能穩健經營。她也提醒民眾，相關資訊請以官方為主，政府不會打電話要求大家操作轉帳，遇到可疑電話或訊息，立即撥打165反詐騙專線。