今年3月8日是印度教節慶「灑紅節」，百姓大肆慶祝春回大地。不過，機師在高空飛航途中吃喝過節就太超過了。印度一家航空公司機師在航程中於駕駛艙喝咖啡吃點心的照片外流，咖啡杯不僅未加蓋、還大剌剌放在油門桿上，萬一遇到亂流，後果不堪設想。此事引發眾怒，航空公司已要求兩名機師停飛並展開調查。

《印度時報》報導，這起離譜事件之所以曝光，起因於一張本周在社群媒體瘋傳的照片。據稱這起事件發生於3月8日香料航空一班自德里飛往東北部阿薩姆邦大城古瓦哈蒂（Guwahati）的航機上，當天是印度教節慶「灑紅節」（Holi）。

照片場景顯然是航機的駕駛艙，照片正中央是正副機師駕駛座之間的儀表板與推進器操作桿，一杯沒有加蓋的咖啡赫然放在操作桿軌道上，咖啡杯上有香料航空（SpiceJet）的字樣與標誌。

印度媒體報導，兩名機師在飛航途中疑似於駕駛艙喝咖啡吃點心而遭停飛處分。

印度媒體報導，拍照當時航機正在離地3萬7000呎高空飛行，兩名機師手裡還拿著印度甜點油炸餃（gujiya），這種甜點在灑紅節很常見。照片曝光後犯了眾怒，網友紛紛重砲批評如此行徑魯莽輕率。

香料航空15日表示，公司正在詳細調查整起事件與確切發生時間，並已明令涉及此事的兩名機師停飛，「本公司對於空勤人員在駕駛艙內飲食訂有嚴格規範，待調查完畢，公司對於這兩人會採取適當的紀律處分」。

印度飛航法律允許機師與空服員在駕駛艙內飲食，但必須遵守嚴格規範。例如，所有杯具必須加蓋，而且只能放在托盤裡，以防溢出。

據稱這張照片是由飛航專家藍加納山（Mohan Ranganathan）在推特曝光，他嚴辭批評：「即使最輕微的亂流也會讓咖啡灑到電子儀器上，導致飛航系統損壞。這是犯罪行為。」

印度民航局14日要求香料航空立即查出做出這種離譜舉動的空勤人員身分。香料航空發言人說：「這則貼文無法判斷照片是何時所攝，不確定是近期照片或舊照，是營運部門或空勤部門人員所為還無法得知，甚至是哪一架航機也還在調查。本公司會全力釐清細節。」

即使僥倖並未引發飛安事故，資深機師指此一罔顧飛安的舉動十分嚴重：「咖啡杯就放在油門桿軌道正中央，推桿下方就是引擎與（輔助動力系統的）火災控制開關，如果咖啡濺出來灑到火控儀器，會引發短路並導致誤發火災警報。空服員必須使用滅火器並宣布緊急狀況。航空公司得為此付出高昂成本。」

另一名資深機師說，中央基座是飛機主要的電腦儀控區，重要的飛航控制、引擎控制與所有通訊系統都在這裡：「這根本不是放東西的地方，液體在這裡等於災難，可能導致短路、引發航機失控／無法通訊。中央基座滿布開關，對於飛安而言個個至關緊要。」