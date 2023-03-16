在沙烏地阿拉伯和伊朗上週五（10）在北京的斡旋下同意恢復雙方自2016年以來切斷外交關係，並準備在2個月內重新開放大使館，一位沙烏地阿拉伯的消息人士今天（16）表示，伊朗在達成協議前曾尋求與沙烏地阿拉伯高級官員舉行會議。2國在雙邊安全和防務承諾，即不進行軍事、安全和情報侵略，其他國家若要對伊朗展開軍事行動，沙烏地阿拉伯領土（包含機場、港埠設施）也不會提供給其他國家使用。

據《阿拉伯衛星電視台》（Al Arabiya）16日報導，沙烏地談判代表團包括國防、外交、情報和國家安全部門的代表與伊朗代表在北京的談判持續了5天，處理了3大要點，與伊朗的談判包括尊重國家的主權，並解釋說利雅得可以與德黑蘭合作，為雙方服務。

報導援引《華爾街日報》，指出中國大陸對波斯灣地區貿易和航運的穩定和順暢有很大興趣，強調了中方的作用，增加了伊朗對與沙烏地阿拉伯達成協議承諾的保證。

伊朗對葉門衝突的態度將是對其意圖的真正考驗，特別是在伊朗同意停止武裝胡塞武裝力量（Houthi）之後。他強調沙烏地阿拉伯和伊朗共同支持有關葉門的協議，並指出伊朗的條件幫助了利雅得盡可能多地提取其要求。

談判期間北京幫助了利雅得對伊朗方面施加壓力。他還強調與伊朗存在雙邊安全和防務承諾，即不進行軍事、安全和情報侵略。

王國與伊朗簽署協議的時機並非憑空而來，利雅得在前往北京與伊朗簽署協議之前，已經通知了其盟友，包括美國。他說：「我們在與伊朗簽署協議時得到了盟友的支持和祝福，」「同時確認了王國不是西方和中國大陸之間衝突的一方。」