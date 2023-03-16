美國前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）日前表示，要是對岸攻佔台灣，美方會摧毀島上的半導體廠，以免它們落入中方手中，如今卻改口指出，這些都是中共的宣傳手法與假訊息。對此，中天《盧秀芳辣晚報》16日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對歐布萊恩改口的看法，年輕人一面倒，認為「撇開嘛，口誤馬上改口，但這些話『一言既出，駟馬難追』，沒辦法改變什麼」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》16日由「辮子妹」進行街訪，對於歐布萊恩指出，要是中國大陸攻佔台灣，美方會摧毀島上的半導體廠，以免它們落入中方手中。對此，許多年輕人紛紛表示「太嚴重了吧，有必要到炸掉嗎？」、「我覺得不會」、「應該是沒有必要吧」、「是不會這麼極端吧」、「應該是會把它接收回來，不太可能炸毀，因為炸毀的話，全世界30％以上的晶片都會受到影響」、「會先把比較重要的技術人員移到美國去吧？」。

而對於美方會摧毀台灣島上的半導體廠，歐布萊恩隨後也澄清表示，這些都是中共的宣傳手法與假訊息，只有中共會摧毀台灣，此番言論也讓許多年輕人不買帳，直呼「撇開嘛，大家都很會這招啊，不關我的事，口誤馬上改口，但這些話一言既出駟馬難追，沒辦法改變什麼」、「怕造成太多恐慌吧，才改口」、「改口就是混淆視聽啊，是真是假沒人知道」、「這些東西都是看人說人話，看鬼說鬼話」。