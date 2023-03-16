不少人曾看過或經歷過「重男輕女」的家庭，而有名人妻也在網上抱怨，她表示趁著連假期間待兒子、女兒回娘家，並拿了5千元給家人當作2名小孩的生活開銷，豈料，某日女兒先早起後，阿嬤幫孫女準備了「蛋餅加中杯豆漿」，然而，當孫子比較晚起床後，阿嬤卻買了卡拉雞腿堡、薯餅、章魚熱狗，以及大冰奶，這樣的狀況讓她不禁感嘆「女兒的身體裡，也是流著你們家的血」。

一名人妻在臉書社團「匿名公社」發文，她表示生了1男1女，都已經讀小學，她趁著連假期間，帶回娘家住2天，並且拿了5000元給家人以備孩子這2天的生活開銷，然而，有天女兒比較早起，阿嬤便準備了「蛋餅加中杯豆漿」，而豆漿還只剩一半，一半已經先被倒出來。

大約晚2小時後，兒子也起床了，阿嬤卻買了卡拉雞腿堡、薯餅、章魚熱狗，以及大冰奶給兒子，讓她不禁想報怨「阿母，我偷偷告訴妳，我女兒的身體裡，也是流著你們家的血喔」，認為自己的母親「重男輕女」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「所以，你希望阿嬤把女兒養肥嗎？也不是説不好啦」、「就刻版印象，男的比較會吃，女的太胖不好看，就是這麼單純」、「就標準的重男輕女啊」、「大人偏心，小孩子一輩子都會記得，只是長大了不願意提起，傷老人的心而已」、「就是重男輕女，我家也是，目前還在進行式」、「重男輕女實在不行」。

不過也有網友開玩笑的幫忙安慰原PO，「其實是在陷害你兒子，吃這麼多速食」、「阿嬤應該比較疼孫女，因為給的食物比較健康」、「孫女吃的比較健康耶」、「捨不得讓孫女吃垃圾食品，要健康長大，孫子就隨便他了」、「有關心孫女身材」、「往另一方面想，你女兒吃得健康多了」、「怕女兒胖」、「往好處想，以後女兒不會過胖」。