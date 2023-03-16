據現行規定，第三方支付業者若年度代理收付日均餘額超過20億元，就必須向金管會申請電支業務許可、升級為電子支付業者納入金管會監管範圍。林志吉指出，今年2月就函請市場上具一定規模的第三方支付業者提供2022年度保管代理收付款項總餘額等相關資料，並限3月15日回函。

原本最先引人熱議的是「蝦皮購物」，2021年金管會修法將第三方支付升級電子支付的門檻，從10億元提高到20億元，當時蝦皮支付一年日均額已突破31億元，需要強制申請電支執照，但因大股東陸資疑雲被卡住，8月遭金管會廢止許可，後來蝦皮更換成「樂購蝦皮」取代蝦皮支付後，降到20億元門檻以下，遭立委質疑是「左手換右手」要求金管會審查。

由於「電支機構」須符合電支條例規定並受金管會監理，但第三方支付業者不必受金管會監管，兩者監理強度差很多。金管會允諾會撤查，並定期限為今年3月15日止，最後結果出爐，過去一年的日均額沒有一家第三方支付破20億元，因此皆由經濟部管不需納管金管會。