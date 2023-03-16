江明宗繼續往北邊走，發現情況更嚴重，集水區出現大面積裸露情形，甚至部分區域開始長草。(圖／江明宗臉書)

台南曾文水庫不斷下探，水量告急，根據水利署最新資料顯示，目前曾文蓄水量僅剩11.2%，對此台南市民眾黨代表江明宗也前往現場查看，發現不僅出現大面積裸露，多處更是雜草叢生，隨後也貼出現場照片。

江明宗今天(16日)前往曾文水庫集水區的大埔風景區湖濱公園，剛進入風景區，就發現乾涸的情況很明顯，水位下降不少。繼續往北邊走，發現情況更為嚴重，不僅有大面積的裸露情況，部分區域也開始長草，「看到的畫面比剛剛還震撼許多」。

江明宗拍下現場照片後上傳至臉書，直言希望可以快點下雨，解決缺水之苦。

根據南水局統計，去年曾文水庫上游集水區的累積雨量，比2021年同期的56年來最大旱災還少了112毫米，目前曾文水庫僅剩11.3%，有效蓄水量剩下5737萬立方公尺，「隔壁」的烏山頭水庫則是稍微回升，來到78.4%／6216萬立方公尺，兩座水庫加起來不到1.2億萬立方公尺，也是50年來同期倒數前10名。