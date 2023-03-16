俗話說機車「肉包鐵」，因此做好安全防護相當重要。不過一位男子分享，某家傳產公司近日推出3項規定，分別是「硬性規定戴全罩式安全帽」、「騎車穿戴反光背心」、「嚴禁騎紅黃牌重機」，讓他直呼根本是直接凌駕於政府的法律，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，某化工公司最近貼出3項公告「硬性規定戴全罩式安全帽」、「騎車穿戴反光背心」、「嚴禁騎紅黃牌重機」，但都得由員工自己掏腰包，公司卻完全沒有提供相關補助，事前也沒有跟員工進行討論，「第3點最厲害，直接凌駕於政府的法律」，讓他奉勸來公司的新人或是有意跳槽的同業們到職前三思。

對此，許多網友紛紛回應，「傳產管理風格不意外」、「台灣機車歧視超嚴重的，然後紅黃牌又被歧視更嚴重…」、「可以不要遵守，但升遷、考績就最後囉，嘻嘻」、「薪水如果能讓人滿意當然沒意見囉，但不讓人騎車紅黃牌機車蠻怪的，不知道依據在哪裡」、「鬼島不意外，一堆四輪嘴臉，殊不知用路素養最低落的就是這些人」。

不過也有人認為公司規定是為了員工安全著想，「代表公司很注重員工吧，怕你們發生意外，可能我還是學生才會這樣覺得」、「公司滿注重員工的交通安全，還不錯呀」、「私人機構本來就可以設定比政府嚴格的規定，這哪有什麼奇怪的」、「大概每個月都有人出車禍，被撞居多，才有這些規定」。