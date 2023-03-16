女星張靜之是音樂劇演員出身，入行15年來參演無數影視作品，近期她在八點檔《天之驕女》飾演聰明堅強的「李靜柔」，昨（15日）張靜之在社群平台分享自己成為廣島觀光大使，同時曬出接受任命儀式的照片，公布喜訊後讓網友紛紛直呼：「好厲害！」

張靜之在社群平台上宣布成為了廣島觀光大使，「謝謝廣島縣觀光聯盟的河內小姐、山邊先生、以及每一位參與任命儀式的大家。專程幫我印製了任命狀與名片，還送了很多小禮物，真的是受寵若驚，也覺得很榮幸。」她透露是第一次到廣島，非常喜歡當地，接下來也會和大家分享更多廣島美好的地方，張靜之另外也用日文介紹廣島，用主題標籤（hashtag）表示「廣島觀光大使人人都可以當」。

貼文曝光後，粉絲留言：「太強了讚啦」、「哇！好厲害」、「台大高材生，為台争光」、「廣島大使～靜之女神加持～帶動觀光不錯」，張靜之在留言區貼上相關連結，原來廣島的觀光大使人人都可以申請，目的是為了促進廣島縣的旅遊業，觀光大使要在社群平台分享關於廣島的魅力，並宣揚觀光大使的計畫，申請者不限國籍、性別、年齡，隨時都可以申請，申請通過後申請者會獲得一份任命書和名片，運費將自行支付。

張靜之成為廣島觀光大使。（圖／張靜之facebook）

張靜之陸續在社群平台曬出當地的旅遊照，甜美模樣獲得網友誇讚，有人發現她可以流利使用日語，一查才發現她畢業於國立台灣大學的外國語文學系，擅長英文和日文。