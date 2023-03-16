許多人都有做健康檢查的經驗，卻不了解其數據代表的意涵。中山醫院家醫科醫師陳欣湄分享病例，一名30多歲的工程師在疫情趨緩後，才拿著一年多前的健檢報告來求助，陳欣湄看見「血紅素」遠低於正常值瞬間心涼了一半，再看「糞便潛血檢查」也有4個陽性，當下馬上將患者轉介到腸胃科，結果真的驗出大腸癌第三期。

陳欣湄在節目《健康2.0》中表示，自己遇過許多30至40歲的大腸癌患者，曾有一名30多歲的工程師做完健康檢查後，卻因為疫情不敢就醫診治，隔了一年後疫情趨緩，才拿著健檢報告來詢問：「不知道這要看什麼醫生？」陳欣湄翻開報告一看，印入眼簾的一排紅字讓她瞬間心涼。

陳欣湄指出，正常男性的血紅素會比女生來得高，大約13gm/dl、14gm/dl都算正常，然而這名患者僅有9gm/dl，明顯有貧血的情況，且和他過去幾年的健檢數據相比也有很大的落差，「感覺一定有問題」。陳欣湄繼續翻看報告發現，「糞便潛血檢查」出現4個陽性，意味著糞便中有大量血液，後來患者轉介到腸胃科，確定罹患大腸癌第三期。

除此之外，陳欣湄還有一名擔任醫療人員的30多歲患者，特別在意自己的身體狀況，每年都會定期做健康檢查，而最新的報告顯示，他的血紅素數值「少了1」，再加上近期確實較容易感覺疲勞，讓他感到不對勁，最後也確診大腸癌第二期，所幸後續的治療相當順利。

郵政醫院營養師黃淑惠表示，攝取「膳食纖維」有助於預防大腸癌，其本身並無熱量，除了能幫助控管體重，還能有效降血脂、血糖，促進腸胃道正常運作，建議每天攝取20至30公克，約為3至5份的蔬果，每份約半碗量，水果則是2至4份，每份約一個拳頭的大小，另外，也可搭配食用燕麥、紅藜麥、皇帝豆、玉米、南瓜、地瓜等高膳食纖維全穀類，較容易達到每日建議的膳食纖維攝取量。